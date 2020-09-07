Общественник объяснил смысл прошения Охлобыстина о помиловании Ефремова

Решения суда по делу о ДТП со смертельным исходом с участием Михаила Ефремова пока нет, приговор артисту ещё не вынесен. Призыв актёра Ивана Охлобыстина о помиловании друга и коллеги можно расценивать как давление на суд, заявил в беседе с телеканалом "360" член Комиссии Санкт-Петербурга по вопросам помилования Алексей Козырев.
Ранее Охлобыстин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" оставил публикацию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства пощадить Ефремова личным указом. По мнению сценариста, заслуженный артист РФ не выживет в тюрьме.
— Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества, — написал Охлобыстин.
"Миша настаивает, что он уже умер". Охлобыстин резко прокомментировал дело ЕфремоваПо мнению актёра, его друг "сделал всё", чтобы получить максимальное наказание.
Как объяснил Козырев, сейчас разговора о помиловании актёра быть не может, так как суд ещё не вынес вердикт.
— Только завтра будет приговор, будет апелляция. Это долгое время, — пояснил специалист.
Козырев добавил, что чаще всего президент освобождает от наказания людей, значимых для политики или международных отношений. Он отметил, что прошение пишется от лица осуждённого, в редких случаях это может сделать иное лицо.
— В целом же ни мама, ни папа, ни жена, ни дети не могут написать. Поэтому заявление Охлобыстина — это скорее давление на суд. Со своей артистической колокольни он, наверное, поступает правильно. Однако в социальной сети такое прошение работать не будет, — уверен эксперт.
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова одиннадцать лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.