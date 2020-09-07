Общественник объяснил смысл прошения Охлобыстина о помиловании Ефремова

Решения суда по делу о ДТП со смертельным исходом с участием Михаила Ефремова пока нет, приговор артисту ещё не вынесен. Призыв актёра Ивана Охлобыстина о помиловании друга и коллеги можно расценивать как давление на суд, заявил в беседе с телеканалом "360" член Комиссии Санкт-Петербурга по вопросам помилования Алексей Козырев.

Ранее Охлобыстин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" оставил публикацию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства пощадить Ефремова личным указом. По мнению сценариста, заслуженный артист РФ не выживет в тюрьме.

— Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества, — написал Охлобыстин.

Как объяснил Козырев, сейчас разговора о помиловании актёра быть не может, так как суд ещё не вынес вердикт.

— Только завтра будет приговор, будет апелляция. Это долгое время, — пояснил специалист.

Козырев добавил, что чаще всего президент освобождает от наказания людей, значимых для политики или международных отношений. Он отметил, что прошение пишется от лица осуждённого, в редких случаях это может сделать иное лицо.

— В целом же ни мама, ни папа, ни жена, ни дети не могут написать. Поэтому заявление Охлобыстина — это скорее давление на суд. Со своей артистической колокольни он, наверное, поступает правильно. Однако в социальной сети такое прошение работать не будет, — уверен эксперт.