"Гадания не помогут". Добровинский ответил на "прогнозы" по сроку Ефремова в колонии

Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Александр Добровинский уверен, что сейчас предполагать, к какому сроку могут приговорить артиста, бессмысленно. Об этом он рассказал в интервью "Вечерней Москве".

— Никакие гадания не помогут, да и зачем заниматься этим, если объективный вердикт будет вынесен уполномоченным для этих целей органом, — сказал он.

При этом он отметил, что высказывания самого актёра, а также его адвоката Эльмана Пашаева о том, что Ефремов за смертельное ДТП может получить восемь лет колонии общего режима, не имеют под собой никаких оснований. Он также подчеркнул, что рассчитывает на честный исход судебного процесса и справедливое наказание.