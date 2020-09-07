"Гадания не помогут". Добровинский ответил на "прогнозы" по сроку Ефремова в колонии

Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Александр Добровинский уверен, что сейчас предполагать, к какому сроку могут приговорить артиста, бессмысленно. Об этом он рассказал в интервью "Вечерней Москве".
От "инсульта" не осталось и следа. Ефремов вприпрыжку отправился на судебное заседание — видеоАктёр, как всегда, проигнорировал вопросы журналистов.
— Никакие гадания не помогут, да и зачем заниматься этим, если объективный вердикт будет вынесен уполномоченным для этих целей органом, — сказал он.
При этом он отметил, что высказывания самого актёра, а также его адвоката Эльмана Пашаева о том, что Ефремов за смертельное ДТП может получить восемь лет колонии общего режима, не имеют под собой никаких оснований. Он также подчеркнул, что рассчитывает на честный исход судебного процесса и справедливое наказание.
Адвокаты потерпевших в деле Ефремова уверены, что "компромат" Пашаева — это уловкаПо их словам, правозащитник и раньше так делал, а сейчас лишь вернулся к "проверенному" методу.
Напомним, 8 сентября должно состояться оглашение приговора актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, в результате которого второй участник скончался в больнице. Прокурор запросил для артиста 11 лет колонии.
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