"Может, расстрелять меня?" Опубликован тайный разговор Ефремова с адвокатом, где обсуждалось последнее слово актёра

Обсуждая последнее слово в суде, Михаил Ефремов признался своему адвокату Эльману Пашаеву, что события дня, когда произошло смертельное ДТП, не помнит с самого утра. Тайное совещание актёра и правозащитника публикует НТВ.
— Часа в три дня я помню, хотя нет, ни хрена я, наверное, с утра не помню, потому что я не помню, как я звонил, потому что у меня проснулась телефонная болезнь, как мне Гарик сказал, и Быков мне сказал, что я им звонил, я этого не помню. Проснулся рано, сон алкоголика редок и тревожен, я сразу засадил и понеслась, — сказал артист.
На кадрах Ефремов отмечает, что потерпевшая сторона ещё до похорон погибшего Сергея Захарова пришла в шоу на один из федеральных каналов. Также актёр упоминает о том, что его 16-летней дочери постоянно приходят сообщения с оскорблениями. Во время обсуждений последнего слова заходит разговор и о требованиях близких Захарова по поводу приговора артисту.
"Готовится к приговору спокойно". Пашаев заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказаниеГособвинение попросило суд отправить актёра в колонию на 11 лет.
— Если восемь лет, так и восемь миллионов пусть, правда, я не знаю, где я их найду... А может, расстрелять меня сразу? Тогда они денег не получат, — заявил Ефремов.
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.