Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите сербской делегации в Белый дом

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко и негативно отреагировал на публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, которая прокомментировала фотографию сербского лидера Александра Вучича на переговорах с главой США Дональдом Трампом в Белом доме, посоветовав в подобной ситуации сидеть в позе героини из "Основного инстинкта".

— Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа, — заявил Вулин.

Он отметил, что Вучич является единственным государственным деятелем в Европе, который отказался ввести санкции против России, а также верховным главнокомандующим армии, с которой ВС РФ имеют "самое высокое и самое плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто".

Публикацию раскритиковал и директор канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, который отметил, что Вучич "ни одного плохого слова против России не сказал" даже в Белом доме.

— А представь, этот президент ждал по полтора часа приёма у российского президента и никогда не требовал особенного стула, я вам не позволяю нападать на гордую Сербию! Стыдитесь! — написал он в Twitter.