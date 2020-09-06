Под Рязанью учитель мастурбировал прямо на уроке при школьнице

В одной из школ Рязанской области 54-летний учитель мастурбировал прямо на уроке, на котором присутствовала только одна ученица седьмого класса. Об этом сообщает "Областная рязанская газета".

Школьнице удалось заснять шокирующие кадры на телефон. Преподаватель самоудовлетворялся, сидя за учительским столом. По окончании урока девочка позвонила маме и рассказала о произошедшем, после чего та сразу же обратилась к правоохранителям.

Отмечается, что руководство школы пыталось уговорить родительницу не выносить сор из избы. По данным издания, учитель и ранее не отказывал себе в сексуальных утехах в присутствии семиклассницы, однако у неё не было доказательств его действий.