Под Рязанью учитель мастурбировал прямо на уроке при школьнице

В одной из школ Рязанской области 54-летний учитель мастурбировал прямо на уроке, на котором присутствовала только одна ученица седьмого класса. Об этом сообщает "Областная рязанская газета".
Школьнице удалось заснять шокирующие кадры на телефон. Преподаватель самоудовлетворялся, сидя за учительским столом. По окончании урока девочка позвонила маме и рассказала о произошедшем, после чего та сразу же обратилась к правоохранителям.
"Не плачь, я тебя только потрогаю". Мать пермской школьницы рассказала, как её домогался приговорённый к 9,5 года учительЖенщина считает, что педагог лишь пытается оправдать себя, когда говорит, что только "шлёпнул ученицу по попе".
Отмечается, что руководство школы пыталось уговорить родительницу не выносить сор из избы. По данным издания, учитель и ранее не отказывал себе в сексуальных утехах в присутствии семиклассницы, однако у неё не было доказательств его действий.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про учителя физкультуры из Нижневартовска, которого задержали по подозрению в педофилии. По данным нашего источника, его обвинили в приставаниях две выпускницы и одна школьница. Последний случай, по предварительным данным, произошёл в феврале этого года. Потерпевшая рассказала родителям, что физрук затащил её в одну из комнат в спортзале и начал трогать. Позднее мать одной из пострадавших рассказала, что руководство школы вынудило её замять конфликт.