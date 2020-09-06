"Помнят только Шатунова". Фанаты не пришли на похороны экс-солиста "Ласкового мая"

В Петербурге накануне прошли похороны солиста первого состава группы "Ласковый май" Александра Прико. Фанаты не пришли на прощание с исполнителем — в полутёмном зале, в морге Покровской больницы, собралось всего 15 человек из числа самых близких, передаёт "Комсомольская правда".
— Вот так бывает в жизни. Собирал миллионы, а к нему никто не пришёл, — приводит издание слова одного из присутствовавших на похоронах.
"Сделай что-нибудь, я задыхаюсь". Вдова рассказала о последнем разговоре с экс-солистом "Ласкового мая"Сразу после звонка музыканта Елена связалась с его лечащим врачом.
Именно Прико первым исполнил композиции "Розовый вечер", "Всё кончено", "Взрослые", "Брошенный пёс", напомнил музыкант Григорий Герасимов.
После церемонии прощания на Южном кладбище прошли похороны экс-солиста "Ласкового мая".
Напомним, в начале августа стало известно, что Прико попал в больницу с пневмонией. У музыканта после перенесённого коронавируса развилось онкологическое заболевание. Исполнитель умер 2 сентября на 48-м году жизни.