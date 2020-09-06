"Помнят только Шатунова". Фанаты не пришли на похороны экс-солиста "Ласкового мая"

В Петербурге накануне прошли похороны солиста первого состава группы "Ласковый май" Александра Прико. Фанаты не пришли на прощание с исполнителем — в полутёмном зале, в морге Покровской больницы, собралось всего 15 человек из числа самых близких, передаёт "Комсомольская правда".

— Вот так бывает в жизни. Собирал миллионы, а к нему никто не пришёл, — приводит издание слова одного из присутствовавших на похоронах.

Именно Прико первым исполнил композиции "Розовый вечер", "Всё кончено", "Взрослые", "Брошенный пёс", напомнил музыкант Григорий Герасимов.

После церемонии прощания на Южном кладбище прошли похороны экс-солиста "Ласкового мая".