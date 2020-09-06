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СМИ сообщили о переброске турецких танков к границе с Грецией

Отмечается, что военные подвезут около 40 бронированных машин.

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Фото © Okan Ozer / Anadolu Agency / Getty Images

Турция направила танки в приграничный с Грецией северо-западный район Эдирне. Об этом сообщило агентство IHA со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что такое решение было принято Анкарой после обострения отношений с Афинами. Как сообщает агентство, к границе подвезут около 40 бронированных машин.

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Там напомнили про Устав ООН, которому должны следовать все члены организации.

Как ранее рассказывал Лайф, в декабре прошлого года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра. После этого отношения Турции и Греции обострились вплоть до того, что страны были готовы к военному конфликту.

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