СМИ сообщили о переброске турецких танков к границе с Грецией

Турция направила танки в приграничный с Грецией северо-западный район Эдирне. Об этом сообщило агентство IHA со ссылкой на военные источники.
Отмечается, что такое решение было принято Анкарой после обострения отношений с Афинами. Как сообщает агентство, к границе подвезут около 40 бронированных машин.
МИД Греции отреагировал на угрозы Турции начать войну за территориальные водыТам напомнили про Устав ООН, которому должны следовать все члены организации.
Как ранее рассказывал Лайф, в декабре прошлого года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра. После этого отношения Турции и Греции обострились вплоть до того, что страны были готовы к военному конфликту.