СМИ сообщили о переброске турецких танков к границе с Грецией

Турция направила танки в приграничный с Грецией северо-западный район Эдирне. Об этом сообщило агентство IHA со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что такое решение было принято Анкарой после обострения отношений с Афинами. Как сообщает агентство, к границе подвезут около 40 бронированных машин.

Как ранее рассказывал Лайф, в декабре прошлого года турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра. После этого отношения Турции и Греции обострились вплоть до того, что страны были готовы к военному конфликту.