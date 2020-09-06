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В Пятигорске на панно ко Дню Победы показали порно

Полиция начала проверку и поиски "шутников".

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Видео © Readovka

В Пятигорске на мемориальном панно с именами участников Великой Отечественной войны показали "кино для взрослых". В Сети появился ролик, на котором видно, как на уличном экране транслируется порно.

Инцидент произошёл после проведения торжественных мероприятий с участием горожан, в том числе стариков. На мемориальном панно, где должны были быть показаны фотографии предков-победителей, появились пикантные кадры. Случившимся заинтересовалась полиция, правоохранители уже начали проверку, передаёт "Комсомольская правда".

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В общей сложности трансляцию с несоответствующим содержанием посмотрело около 90 учащихся.

В Приморье на Масленицу порно показали прямо на здании районной администрации. За демонстрацию ролика с участием геев на уличном экране местного жителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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