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Родители Владимира Преснякова раскрыли пол будущего внука

О беременности Наталья Подольская сообщила в середине августа.

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото © Instagram / nataliapodolskaya

Актриса Елена Преснякова рассказала, что её сын Владимир и Наталья Подольская в скором времени станут родителями мальчика. Об этом она сообщила в эфире шоу "Секрет на миллион".

Всё уравнивается: у Наташиной сестрёнки девочки, а здесь — мальчики, — отметила она.

Владимир Пресняков — старший, в свою очередь, рассказал, что сын и невестка хотели дочь, но он сам доволен тем, что родится мальчик. Он отметил, что сейчас будущие родители выбирают имя малышу — мнения разделились между Фёдором и Владимиром. Кроме того, звёздный дедушка поведал, что уже решил сделать из внука саксофониста, так как другие отказались играть на этом инструменте.

Меня сын обманул: обещал учиться, но ему не понравились звуки. Потом Никита — я ему подарил саксофон, но нет. Сейчас обещает Тёма, но он настолько хитёр, знаю, что обманет, — поделился Пресняков.

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Многие считают, что во время беременности женщина просто не может шикарно выглядеть: одежду не подобрать, макияж нельзя, да и истощение организма красивее не делает. Певица Кэти Перри, которая в начале этого года поразила весь мир новостью о том, что она скоро станет мамой, доказывает, что модная и привлекательная беременность — это вполне возможно.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже 10 лет, в 2015 году у них родился сын Артемий. Для певицы это был первый ребёнок, а у артиста уже есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

О беременности Подольской несколько месяцев ходили слухи, которые артистка подтвердила в середине августа, выложив фотографию в "Инстаграм".

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