Экс-жена автора "Кода да Винчи" обвинила его в изменах и трате огромных сумм на любовниц

Бывшая жена автора романа "Код да Винчи" Дэна Брауна обвинила его в многочисленных изменах и трате семейных финансов на любовниц. Блайт Браун подала на экс-супруга в суд, сообщает Daily Mail.

Женщина заявила, что писатель изменял ей последние шесть лет брака, продлившегося 21 год. По её словам, у бывшего мужа было четыре любовницы: парикмахерша, личный тренер, чиновница и дрессировщица. Последней Браун купил двух лошадей, одна из которых стоила 260 000 фунтов стерлингов (около 26 миллионов рублей).

В свою очередь автор бестселлера назвал клеветой слова экс-жены и отметил, что судебный процесс "разбивает ему сердце", так как он уважает Блайт, с которой они много лет были "прекрасной парой".