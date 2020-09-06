В Саратовской области пенсионер погиб при поливе огорода

86-летний пенсионер из Саратовской области утонул в колодце во время полива огорода. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По предварительным данным, 5 августа родственник пожилого мужчины вернулся домой и не смог его найти. Он обратил внимание на работу поливочного насоса в огороде и переполненный колодец. Тогда мужчина откачал воду из скважины и обнаружил в ней тело пенсионера.

Фото © VK / СУ СКР по Саратовской области

Следователи не нашли на теле погибшего признаков насильственной смерти. По факту гибели старика проводится доследственная проверка.