В Саратовской области пенсионер погиб при поливе огорода

86-летний пенсионер из Саратовской области утонул в колодце во время полива огорода. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.
По предварительным данным, 5 августа родственник пожилого мужчины вернулся домой и не смог его найти. Он обратил внимание на работу поливочного насоса в огороде и переполненный колодец. Тогда мужчина откачал воду из скважины и обнаружил в ней тело пенсионера.
Фото © VK / СУ СКР по Саратовской области
Следователи не нашли на теле погибшего признаков насильственной смерти. По факту гибели старика проводится доследственная проверка.
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