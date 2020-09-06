На Приморье надвигается новый тайфун "Хайшен"

Новый тайфун "Хайшен" надвигается на Приморский край и должен прибыть в регион 7–8 сентября. Туда направлены дополнительные группировки сил и средств МЧС, отмечается на сайте пресс-службы регионального правительства.

— Дополнительные группировки сил и средств готовы и уже выдвинулись в районы края: Уссурийск, Хасанский, Шкотовский, Октябрьский районы, а также другие территории, где прогнозируется наибольший удар стихии, — сказано в сообщении.

Губернатор региона Олег Кожемяко призвал глав районов и профильных ведомств направить все силы на подготовку к стихии для минимизации ущерба.

— Для разбора завалов и возможной организации лодочных переправ есть все необходимые плавсредства, по всем ключевым, более уязвимым районам у нас группировки расставлены, — уточнил начальник ГУ МЧС России по региону Роман Чурсин.

Тайфун "Хайшен" зайдёт в регион утром 7 сентября и начнёт оказывать влияние на территорию Хасанского района.

— Ухудшение погоды ожидается уже в понедельник днём. Дождь и ветер могут начаться днём, в ночь на 8 сентября будут сохраняться, — приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова.

Согласно прогнозу, "Хайшен" разовьётся до супертайфуна. Ветер в центре может усилиться до 80 м/с. Ожидается большое количество осадков, местами грозы.

Ночью 8 сентября по заливу Петра Великого, а также югу района Поворотный – Золотой ожидается высота волн до четырёх метров, подъём уровня моря в портах южного побережья достигнет критических отметок.

Идти тайфун будет на юг и юго-запад. В понедельник он подойдёт к южному побережью Корейского полуострова в районе Чинджу, а далее пройдёт Южную и Северную Корею, теряя силу. На следующий день он окажется над китайской провинцией Гирин.

Чулков добавил, что "Хайшен" будет слабее, чем тайфун "Майсак", прошедший в регионе в начале сентября. Он унёс жизни трёх человек, ещё 55 пострадали.