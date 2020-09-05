"Вкусная компенсация". В Приморье после тайфуна пляжи оказались завалены устрицам и мидиям

Жители Приморья после тайфуна "Майсак" вышли отдохнуть на пляжи и ахнули. Оказалось, что стихия выбросила на берег сотни морских деликатесов, которые не каждому по карману. Пляжи в бухтах Соболь, Шамора, Тихая моментально заполонили десятки людей, желающих собрать бесплатно недешёвые дары моря.
— После тайфуна "Майсак" все пляжи усыпаны ракушкой. Гребешков, устриц, мидий, песчанок и спизул кучи. Набрали себе на ужин и не только, — поделился один пользователь у себя в "Инстаграме".
"Припарковался". В Приморье сняли на видео выброшенный тайфуном на берег "корабль-призрак"На борту не было видно людей, из-за чего очевидцы посчитали, что судно заброшено.
В соцсетях многие делятся фотографиями добытых морепродуктов, некоторые благодарят тайфун "Майсак" за улов, но большинство просто рады, что им повезло перекусить деликатесами.
Люди, живущие у моря, — голодными не останутся
nata_natalia_g
Все наелись гребешка на шару
brevenchatyye_domiki
Это такая вкусная компенсация от природы за причинённые неудобства
good_place_andreevka
Напомним, ураган "Майсак" в Приморье стал сильнейшим ударом стихии за полвека. Без электричества остались тысячи человек, более 100 человек пострадали. Есть и погибшие. Тайфун был такой мощи, что волны сорвали в порту Владивостока многотонный плавучий док и бросили его на стоящие рядом корабли.