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"Вкусная компенсация". В Приморье после тайфуна пляжи оказались завалены устрицам и мидиям

В других регионах за морские деликатесы просят бешеные деньги.

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Фото © Instagram / rc_bigquiet

Фото © Instagram / rc_bigquiet

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Жители Приморья после тайфуна "Майсак" вышли отдохнуть на пляжи и ахнули. Оказалось, что стихия выбросила на берег сотни морских деликатесов, которые не каждому по карману. Пляжи в бухтах Соболь, Шамора, Тихая моментально заполонили десятки людей, желающих собрать бесплатно недешёвые дары моря.

После тайфуна "Майсак" все пляжи усыпаны ракушкой. Гребешков, устриц, мидий, песчанок и спизул кучи. Набрали себе на ужин и не только, — поделился один пользователь у себя в "Инстаграме".

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На борту не было видно людей, из-за чего очевидцы посчитали, что судно заброшено.

В соцсетях многие делятся фотографиями добытых морепродуктов, некоторые благодарят тайфун "Майсак" за улов, но большинство просто рады, что им повезло перекусить деликатесами.

Люди, живущие у моря, — голодными не останутся

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Все наелись гребешка на шару

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Это такая вкусная компенсация от природы за причинённые неудобства

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Напомним, ураган "Майсак" в Приморье стал сильнейшим ударом стихии за полвека. Без электричества остались тысячи человек, более 100 человек пострадали. Есть и погибшие. Тайфун был такой мощи, что волны сорвали в порту Владивостока многотонный плавучий док и бросили его на стоящие рядом корабли.

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