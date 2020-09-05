"Вкусная компенсация". В Приморье после тайфуна пляжи оказались завалены устрицам и мидиям

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Жители Приморья после тайфуна "Майсак" вышли отдохнуть на пляжи и ахнули. Оказалось, что стихия выбросила на берег сотни морских деликатесов, которые не каждому по карману. Пляжи в бухтах Соболь, Шамора, Тихая моментально заполонили десятки людей, желающих собрать бесплатно недешёвые дары моря.

— После тайфуна "Майсак" все пляжи усыпаны ракушкой. Гребешков, устриц, мидий, песчанок и спизул кучи. Набрали себе на ужин и не только, — поделился один пользователь у себя в "Инстаграме".

В соцсетях многие делятся фотографиями добытых морепродуктов, некоторые благодарят тайфун "Майсак" за улов, но большинство просто рады, что им повезло перекусить деликатесами.

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