Машину спрятал, ключи выбросил. Стали известны подробности поимки "мстителя с отвёрткой"

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Местонахождение "мстителя с отвёрткой" из Татарстана, напавшего на бывшую жену в магазине, удалось установить благодаря обнаружению его машины. Как рассказал Лайфу заместитель начальника ОИиОС МВД по РТ Максим Костромин, 47-летний Сулиман спрятал автомобиль в поле и притаился в лесу неподалёку.

— Подозреваемый после совершения преступления скрылся на автомобиле. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был найден его автомобиль в 25 километрах от города. Он спрятал его в поле в высокой траве, а ключи выбросил. Позже оперативники задержали в лесополосе разыскиваемого мужчину, — рассказал он Лайфу.

Сулимана уже доставили в отдел МВД по Заинскому району для передачи в региональное СУ СКР. Там ему предстоит поведать следователям о причинах нападения на экс-супругу и побеге с места преступления.