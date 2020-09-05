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У 91-летнего патриарха Филарета на фоне CoViD-19 диагностировали пневмонию

Состояние здоровья священнослужителя остаётся удовлетворительным.

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Фото © Facebook / PhilaretPatriarch

Врачи диагностировали воспаление лёгких главе раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету. Об этом сообщается на странице патриарха в "Фейсбуке".

Медики оценивают состояние 91-летнего священнослужителя как удовлетворительное. Прихожан попросили молиться о здоровье и скорейшем выздоровлении Филарета.

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Одиозный священник проигнорировал рекомендации медиков на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, о заражении Филарета коронавирусом стало известно накануне. Священнослужитель показал пренебрежительное отношение к мерам предосторожности, связанным с эпидемией CoViD-19.

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