У 91-летнего патриарха Филарета на фоне CoViD-19 диагностировали пневмонию

Врачи диагностировали воспаление лёгких главе раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету. Об этом сообщается на странице патриарха в "Фейсбуке".
Медики оценивают состояние 91-летнего священнослужителя как удовлетворительное. Прихожан попросили молиться о здоровье и скорейшем выздоровлении Филарета.
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Напомним, о заражении Филарета коронавирусом стало известно накануне. Священнослужитель показал пренебрежительное отношение к мерам предосторожности, связанным с эпидемией CoViD-19.