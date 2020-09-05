Расчленил и уехал в Петербург. Самарца обвинили в жестоком убийстве пожилых родителей

Следователи предъявили обвинение 40-летнему жителю Самары в жестоком убийстве его пожилых родителей. Как установили оперативники, в конце августа мужчина поссорился со своими близкими и схватился за огромный нож. Сперва он нанёс не менее 10 ударов своему отцу, потом примерно столько же матери. Травмы были несовместимы с жизнью, пенсионеры скончались на месте.

Но мужчина на этом не остановился и отчленил голову убитой женщины. Лишь после этого он покинул место преступления, а позднее и город. Самарец переехал в Санкт-Петербург, но там был задержан полицией и этапирован в родной город. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц"

Фото © пресс-служба СУ СКР по Самарской области

— 4 сентября 2020 года обвиняемый был доставлен в город Самару сотрудниками полиции из города Санкт-Петербург. В настоящее время ему предъявлено обвинение, в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Фото © пресс-служба СУ СКР по Самарской области