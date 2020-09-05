Расчленил и уехал в Петербург. Самарца обвинили в жестоком убийстве пожилых родителей

Следователи предъявили обвинение 40-летнему жителю Самары в жестоком убийстве его пожилых родителей. Как установили оперативники, в конце августа мужчина поссорился со своими близкими и схватился за огромный нож. Сперва он нанёс не менее 10 ударов своему отцу, потом примерно столько же матери. Травмы были несовместимы с жизнью, пенсионеры скончались на месте.
Но мужчина на этом не остановился и отчленил голову убитой женщины. Лишь после этого он покинул место преступления, а позднее и город. Самарец переехал в Санкт-Петербург, но там был задержан полицией и этапирован в родной город. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц"
Фото © пресс-служба СУ СКР по Самарской области
— 4 сентября 2020 года обвиняемый был доставлен в город Самару сотрудниками полиции из города Санкт-Петербург. В настоящее время ему предъявлено обвинение, в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.
Фото © пресс-служба СУ СКР по Самарской области
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Ранее Лайф сообщал о шокирующем случае в Санкт-Петербурге, где 29 июля было обнаружено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. На допросе его супруга Марина Кохал заявила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки наркотиков, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив его и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице, что могло послужить мотивом убийства.