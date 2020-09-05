Депардье принял православие в соборе Александра Невского в Париже

Актёр Жерар Депардье принял православие. Он крестился в кафедральном соборе Александра Невского в Париже во второй половине дня 4 сентября, передаёт Valeurs Actuelles.
На службу артист приехал на Mercedes, отмечает портал. В соборе его уже ждали близкие, около 30 человек. Актёр не только стал православным христианином, но и крёстным для девочки, которая крестилась в этот же день.
gérard depardieu qui est devenu chrétien orthodoxe ?? À l’église St Alexandre Nevsky pic.twitter.com/3Kbe6uB7YZ— elsa (@Lzazouu) September 5, 2020
По признанию Депардье, его духовным отцом является священник Тихон Шевкунов. Артист решил стать православным христианином из "любви к православной литургии" и своей "связи с православным духовенством".
Несколько лет назад в своей книге "Невинный" Депардье рассказал о том, как принял ислам. Актёр объяснил, что сначала он увлекался хатха-йогой, а затем очаровался творчеством египетской певицы Умм Кульсум. Став мусульманином, Депардье совершал по пять намазов ежедневно и в течение двух лет посещал мечети.
Полиция Парижа конфисковала у Жерара Депардье скутер за вождение в нетрезвом видеАртист признался, что перед дорогой выпил пару бокалов вина.
Напомним, в 2018 году Депардье получил гражданство РФ и прописку в Новосибирске. Недавно артист признался в любви к России и заявил, что больше не хочет быть французом.