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Депардье принял православие в соборе Александра Невского в Париже

Церемония прошла накануне, на ней присутствовало около 30 человек.

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Фото © Zuma / ТАСС

Актёр Жерар Депардье принял православие. Он крестился в кафедральном соборе Александра Невского в Париже во второй половине дня 4 сентября, передаёт Valeurs Actuelles.

На службу артист приехал на Mercedes, отмечает портал. В соборе его уже ждали близкие, около 30 человек. Актёр не только стал православным христианином, но и крёстным для девочки, которая крестилась в этот же день.

По признанию Депардье, его духовным отцом является священник Тихон Шевкунов. Артист решил стать православным христианином из "любви к православной литургии" и своей "связи с православным духовенством".

Несколько лет назад в своей книге "Невинный" Депардье рассказал о том, как принял ислам. Актёр объяснил, что сначала он увлекался хатха-йогой, а затем очаровался творчеством египетской певицы Умм Кульсум. Став мусульманином, Депардье совершал по пять намазов ежедневно и в течение двух лет посещал мечети.

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Артист признался, что перед дорогой выпил пару бокалов вина.

Напомним, в 2018 году Депардье получил гражданство РФ и прописку в Новосибирске. Недавно артист признался в любви к России и заявил, что больше не хочет быть французом.

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