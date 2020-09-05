МИД России напомнил о многолетней работе Запада над веществами группы "Новичок"

Специалисты многих стран Запада и специализированных структур НАТО на протяжении ряда лет работали над соединениями, входящими в обширную группу токсичных химических соединений нервно-паралитического действия. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства в связи с заявлениями представителей ряда государств по ситуации вокруг Алексея Навального, находящегося на лечении в Германии.

В министерстве отметили, что вокруг ситуации со здоровьем блогера фиксируются многочисленные враждебные по отношению к РФ заявления. В частности, таким является совместное заявление глав МИД ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана.

— В США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов, — подчеркнули в ведомстве, говоря о веществах из группы "Новичок".

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".