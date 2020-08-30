Пьяный Депардье признался, что любит Россию и больше не хочет быть французом

Актёр Жерар Депардье, пойманный полицией пьяным на скутере, заявил, что больше не хочет быть французом и больше предпочитает Россию и её президента Владимира Путина. Об этом сообщает журнал Le Point.

Напомним, сотрудникам правоохранительных органов артист объяснил, что перед поездкой выпил два бокала вина. Обе проверки на наличие алкоголя показали превышение допустимой нормы спиртного. Актёр был доставлен в комиссариат, откуда его забрали друзья. Его скутер конфисковали.