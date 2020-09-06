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Супружеские измены и оскорбления из уст королевы. Netflix покажет скандальный мюзикл о принцессе Диане

Постановку о разводе леди Ди и принца Чарльза анонсировали в марте.

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Стриминговый сервис Netflix добавит на свою платформу запись скандального спектакля "Диана: новый мюзикл". Зрители увидят историю о "бесстрашной и вневременной принцессе", передаёт The Sun.

Бродвейская постановка привлекла к себе внимание сценами супружеских измен, а также оскорблениями в адрес леди Дианы, в том числе со стороны британской королевы Елизаветы II.

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Пара уже заключила многолетний контракт с Netflix.

Воспрепятствовать показу мюзикла сына принцессы, герцога Сассекского, призвал экс-телохранитель его матери Кен Уорф.

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Создатели шоу планируют снять шесть сезонов по десять эпизодов в каждом, они расскажут историю британской королевской семьи в середине XX века.

Ранее в США с аукциона продали толстовку принцессы Дианы. Её за $53,5 тысячи приобрёл житель Калифорнии.

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Кроме того, многие уверены, что британскую леди не должна играть американка.

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