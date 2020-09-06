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Облачно и тепло. Москвичам рассказали о погоде на 6 сентября

Осадков в дневное время не ожидается.

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Облачная погода с прояснениями и до 24 градусов тепла ожидают жителей российской столицы 6 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днём прогреется до 23–25 градусов тепла, а ночью опустится до 12–14 градусов выше нуля. В Подмосковье в дневное время будет до 24 градусов тепла.

Если днём осадков не ожидается, то ночью местами может пройти кратковременный дождь. В целом погода будет держаться на уровне последних дней, приблизившись к климатической норме.

Лето ушло. В нескольких регионах России ожидаются заморозки в ближайшие дни

Их вызовет антициклон, обеспечивающий приток холодных масс.

В городе будет наблюдаться ветер юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее Лайф сообщал, что москвичей и жителей области ждёт резкое похолодание на следующей неделе.

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