В Гидрометцентре предупредили москвичей о грядущем похолодании

Резкое похолодание ожидает жителей столичного региона на следующей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в воскресенье в столичном регионе ещё будет тепло и солнечно. В понедельник небо начнёт затягивать тучами, а со вторника уже следует ждать не совсем приятной погоды.

— Температура понизится сразу на шесть-семь градусов, но всё равно ещё будет выше климатической нормы, днём температура будет не выше 19 градусов, — уточнил Вильфанд.

Затем ожидается постепенное понижение примерно на один градус в день. К климатической норме температура придёт к пятнице и составит 15–16 градусов днём. Ночью же ожидается десять и ниже.