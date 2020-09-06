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В Гидрометцентре предупредили москвичей о грядущем похолодании

Метеорологи напомнили, что удивляться нечему, ведь мы живём на 55-й параллели.

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Резкое похолодание ожидает жителей столичного региона на следующей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в воскресенье в столичном регионе ещё будет тепло и солнечно. В понедельник небо начнёт затягивать тучами, а со вторника уже следует ждать не совсем приятной погоды.

Температура понизится сразу на шесть-семь градусов, но всё равно ещё будет выше климатической нормы, днём температура будет не выше 19 градусов, — уточнил Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали, когда придёт бабье лето

До его прихода придётся "поёжиться от холода".

Затем ожидается постепенное понижение примерно на один градус в день. К климатической норме температура придёт к пятнице и составит 15–16 градусов днём. Ночью же ожидается десять и ниже.

Ранее климатолог спрогнозировала в России суровую зиму из-за жаркого лета, но её коллеги заявили, что таких прогнозов делать нельзя.

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