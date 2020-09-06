Ракету "Союз-5" на смену украинскому "Зениту" начнут изготавливать в 2021 году

Ракету-носитель "Союз-5", которая должна заменить украинские ракеты "Зенит", начнут изготавливать в середине 2021 года. Об этом рассказал генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

— Сейчас идёт изготовление отработочных образцов. В начале следующего года мы получим новый алюминиевый сплав, из которого начнём [делать] тоже небольшое количество испытательных образцов, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Баранова, конструкции для первой лётной машины начнут изготавливать к середине 2021 года.

На первой ступени ракеты будет использоваться двигатель РД-171МВ, являющийся модернизированной установкой от первой ступени "Зенита", на второй — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" РД-0124МС.