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Ракету "Союз-5" на смену украинскому "Зениту" начнут изготавливать в 2021 году

На ступени ракеты установят модернизированные двигатели.

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Фото © Российские космические системы

Ракету-носитель "Союз-5", которая должна заменить украинские ракеты "Зенит", начнут изготавливать в середине 2021 года. Об этом рассказал генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Сейчас идёт изготовление отработочных образцов. В начале следующего года мы получим новый алюминиевый сплав, из которого начнём [делать] тоже небольшое количество испытательных образцов, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Баранова, конструкции для первой лётной машины начнут изготавливать к середине 2021 года.

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Для этого нужно выполнить несколько простых условий.

На первой ступени ракеты будет использоваться двигатель РД-171МВ, являющийся модернизированной установкой от первой ступени "Зенита", на второй — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" РД-0124МС.

Напомним, о старте строительства ракеты "Союз-5" в июле 2018 года сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Уточнялось, что в случае удачных испытаний "Роскосмос" надолго обгонит американскую компанию SpaseX. Позднее стала известна ориентировочная дата запуска новой ракеты.

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