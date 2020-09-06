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Суд взыскал с бывшего депутата Госдумы Варшавского восемь миллиардов рублей

Решение может быть обжаловано в Мосгорсуде.

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Вадим Варшавский. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Государственной думы Вадима Варшавского, ранее осуждённого на 3,5 года за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере восьми миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение в силу не вступило и ещё может быть обжаловано в Мосгорсуде.

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Отмечается, что средства были получены в обход антикоррупционных запретов и ограничений.

Вадима Варшавского признали виновным в декабре прошлого года. Суд установил, что он, будучи генеральным директором Ростовского электрометаллургического завода (ООО "РЭМЗ"), уклонился от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 490 миллионов рублей. С 2016 года завод находится в процессе банкротства.

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