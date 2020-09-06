Суд взыскал с бывшего депутата Госдумы Варшавского восемь миллиардов рублей

Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Государственной думы Вадима Варшавского, ранее осуждённого на 3,5 года за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком "Траст" в размере восьми миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение в силу не вступило и ещё может быть обжаловано в Мосгорсуде.