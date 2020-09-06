В США соберут жюри присяжных из-за смерти афроамериканца, который бегал голым по улицам и плевался в окружающих

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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила о планах сформировать большое жюри присяжных в связи со смертью афроамериканца Дэниела Пруда после его задержания в городе Рочестер.
— Семья Пруд и жители Рочестера пережили большую боль и страдания. В рамках нашего расследования этого дела мой офис немедленно приступит к созданию большого жюри присяжных, — говорится в заявлении генпрокурора.
Большое жюри располагает широкими полномочиями. Оно может направлять повестки лицам, интересующим следователей, заслушивать их показания, а также решать, хватает ли улик для предъявления обвинения.
Инцидент с Дэниелом Прудом произошёл в марте. Он бегал по улицам без одежды, кричал, что заразился коронавирусом, и плевался. Полицейские надели на голову мужчине мешок, чтобы защитить окружающих, и некоторое время прижимали его к асфальту. При этом один из офицеров придавил Пруда коленом в спину. Афроамериканец потерял сознание и умер в больнице. Семья мужчины рассказала об этом только 2 сентября. После этого в Рочестере начались массовые акции протеста. Полицейских, участвовавших в задержании Пруда, отстранили.
У него был пистолет. Полиция Вашингтона показала кадры гибели афроамериканца с нагрудной камеры офицераРанее активисты движения Black Lives Matter пришли к дому мэра американской столицы и потребовали опубликовать видео с нательной камеры.
Ещё одним горячим местом в последние дни в США стал город Кеноша, штат Висконсин. Там полицейские семь раз выстрелили в спину безоружному афроамериканцу. Начались массовые беспорядки, в ходе которых были убиты два человека. Кандидаты в президенты США не оставили без внимания инцидент. Действующий глава государства Дональд Трамп, выступающий за жёсткое подавление протестов, посетил Кеношу во вторник и назвал происходящее внутренним терроризмом, а его соперник от демократов Джо Байден встретился с семьёй афроамериканца и с самим Джейкобом Блейком.
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