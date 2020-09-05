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Трамп шокировал Вучича сообщением о переносе Посольства Сербии в Иерусалим — видео

Сербский лидер бросил удивлённый взгляд на свою делегацию и стал лихорадочно смотреть в бумаги.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Сербия обязалась перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, чем шокировал сербского лидера Александра Вучича. Кадры со встречи появились в соцсетях.

Сербия обязалась открыть в текущем месяце торговое представительство в Иерусалиме и переместить в Иерусалим своё посольство к июлю (2021 года), — отметил Трамп.

Услышав эти слова, президент Сербии бросил удивлённый взгляд на свою делегацию, стал лихорадочно смотреть в бумаги, а затем чуть не закрыл лицо рукой.

Сербия отказалась признавать независимость Косова на переговорах в Вашингтоне

Несмотря на это, советник президента США по нацбезопасности отметил, что стороны добились "реального прогресса".

Напомним, в Вашингтоне состоялись переговоры Сербии и Косово при участии США. Белград заключил с Вашингтоном соглашение по Косово, которое подразумевает развитие экономических отношений с Приштиной.

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