Трамп шокировал Вучича сообщением о переносе Посольства Сербии в Иерусалим — видео

Gen. Colin Powell said Trump is “a national disgrace and an international pariah.” Here he is saying (watch the president’s reaction) Serbia is moving its embassy to Jerusalem (they aren’t) and introducing the “president“ of Kosovo (the PM wasn’t there).pic.twitter.com/A7ZpHOPeUz— Bryan Dawson (@BryanDawsonUSA) September 5, 2020
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сербия обязалась перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, чем шокировал сербского лидера Александра Вучича. Кадры со встречи появились в соцсетях.
— Сербия обязалась открыть в текущем месяце торговое представительство в Иерусалиме и переместить в Иерусалим своё посольство к июлю (2021 года), — отметил Трамп.
Услышав эти слова, президент Сербии бросил удивлённый взгляд на свою делегацию, стал лихорадочно смотреть в бумаги, а затем чуть не закрыл лицо рукой.
Сербия отказалась признавать независимость Косова на переговорах в ВашингтонеНесмотря на это, советник президента США по нацбезопасности отметил, что стороны добились "реального прогресса".
Напомним, в Вашингтоне состоялись переговоры Сербии и Косово при участии США. Белград заключил с Вашингтоном соглашение по Косово, которое подразумевает развитие экономических отношений с Приштиной.
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