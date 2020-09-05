На севере Москвы BMW врезался в автобус, есть пострадавшие — видео

На севере Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля BMW и рейсового автобуса. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Инцидент произошёл в районе дома № 38 на Клязьминской улице. Очевидцы сообщают, что пострадало пять человек. Также, по их словам, в легковушке находились люди в состоянии алкогольного опьянения.
В то же время в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве агентству "Москва" сообщили, что пострадало два человека.
Четыре человека погибли при столкновении машины с огромным лосем в Псковской областиПосле удара автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
Ранее в Анапе девять человек пострадали при столкновении маршрутки и автобуса. Лайф публиковал видео с места инцидента.
Лента новостей
Участники фестиваля "Таврида — АРТ" поприветствовали суперфиналистов "Лидеров России"
сегодня в 20:54
Трамп шокировал Вучича сообщением о переносе Посольства Сербии в Иерусалим — видео
сегодня в 20:41
Прятался в бане. В Вологодской области задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочери
сегодня в 20:26