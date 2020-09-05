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На севере Москвы BMW врезался в автобус, есть пострадавшие — видео

По словам очевидцев, в легковушке находились люди в состоянии алкогольного опьянения.

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Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На севере Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля BMW и рейсового автобуса. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Инцидент произошёл в районе дома № 38 на Клязьминской улице. Очевидцы сообщают, что пострадало пять человек. Также, по их словам, в легковушке находились люди в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве агентству "Москва" сообщили, что пострадало два человека.

Четыре человека погибли при столкновении машины с огромным лосем в Псковской области

После удара автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Ранее в Анапе девять человек пострадали при столкновении маршрутки и автобуса. Лайф публиковал видео с места инцидента.

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