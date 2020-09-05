"Москва победит". Собянин пожелал жителям столицы смотреть в будущее с оптимизмом

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал жителям столицы смотреть в будущее с оптимизмом и настраиваться на победу в ситуации с коронавирусом.

— Нужно с большим оптимизмом смотреть, потому что любой кризис в большей степени психологический. Нужно настроить себя, что мы побеждаем, что Москва победит, — сказал градоначальник в интервью Первому каналу.

Также Собянин пожелал москвичам больше уверенности. Он отметил, что за последнее время было много страхов и домыслов, но главные сложности уже преодолены. По словам мэра, у столицы есть силы, потенциал и прекрасные люди, которые сделают город "краше, удобнее, современнее и моложе".