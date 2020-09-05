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"Москва победит". Собянин пожелал жителям столицы смотреть в будущее с оптимизмом

По словам градоначальника, в городе живут прекрасные люди, которые сделают Москву "краше, современнее и моложе".

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал жителям столицы смотреть в будущее с оптимизмом и настраиваться на победу в ситуации с коронавирусом.

Нужно с большим оптимизмом смотреть, потому что любой кризис в большей степени психологический. Нужно настроить себя, что мы побеждаем, что Москва победит, — сказал градоначальник в интервью Первому каналу.

Также Собянин пожелал москвичам больше уверенности. Он отметил, что за последнее время было много страхов и домыслов, но главные сложности уже преодолены. По словам мэра, у столицы есть силы, потенциал и прекрасные люди, которые сделают город "краше, удобнее, современнее и моложе".

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Ранее столичный мэр заявил, что уже испытал на себе новую российскую вакцину.

Напомним, в субботу и воскресенье Москва отмечает своё 873-летие. Ранее жителей города с праздником поздравил Сергей Собянин, а президент России Владимир Путин поблагодарил столичных врачей и волонтёров за борьбу с коронавирусом.

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