"Москва победит". Собянин пожелал жителям столицы смотреть в будущее с оптимизмом

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал жителям столицы смотреть в будущее с оптимизмом и настраиваться на победу в ситуации с коронавирусом.
— Нужно с большим оптимизмом смотреть, потому что любой кризис в большей степени психологический. Нужно настроить себя, что мы побеждаем, что Москва победит, — сказал градоначальник в интервью Первому каналу.
Также Собянин пожелал москвичам больше уверенности. Он отметил, что за последнее время было много страхов и домыслов, но главные сложности уже преодолены. По словам мэра, у столицы есть силы, потенциал и прекрасные люди, которые сделают город "краше, удобнее, современнее и моложе".
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в МосквеРанее столичный мэр заявил, что уже испытал на себе новую российскую вакцину.
Напомним, в субботу и воскресенье Москва отмечает своё 873-летие. Ранее жителей города с праздником поздравил Сергей Собянин, а президент России Владимир Путин поблагодарил столичных врачей и волонтёров за борьбу с коронавирусом.
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