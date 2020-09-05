Правительство сможет устанавливать предельные цены на лекарства

Российское правительство получило право устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства в случае чрезвычайной ситуации или резкого подорожания. Как сообщается на официальном сайте кабмина, порядок действий правительства в подобных ситуациях утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Новые полномочия появились у кабмина благодаря принятым в марте 2020 года изменениям в федеральный закон. По ним правительство имеет право устанавливать предельные отпускные цены производителей медицинских изделий и лекарств, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки в двух случаях, — говорится в сообщении.

Как уточнено в документе, первым подобным случаем является режим ЧС или возникновение угрозы распространения опасного заболевания. Второй случай — если рост цен на лекарства составил 30% и более.

Также документ устанавливает сроки принятия подобных решений.