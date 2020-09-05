Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется массовая вакцинация от коронавируса, и назвал её приблизительные сроки.

— Серьёзная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего, — сказал мэр в интервью Первому каналу.

Он отметил, что со следующей недели в Москве стартуют пострегистрационные исследования и испытания российской вакцины, они будут идти от двух месяцев до полугода.

Столичный мэр добавил, что предстоит пережить сложный осенне-зимний период, и уточнил, что он будет значительно проще, чем прошлая весна, однако исключать сложностей не стоит.

— Определённые сложности обязательно будут, надо быть к этому готовым. Главное, чтобы город продолжал нормально функционировать и работать, — сказал мэр.