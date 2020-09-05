Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируется массовая вакцинация от коронавируса, и назвал её приблизительные сроки.
— Серьёзная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего, — сказал мэр в интервью Первому каналу.
Он отметил, что со следующей недели в Москве стартуют пострегистрационные исследования и испытания российской вакцины, они будут идти от двух месяцев до полугода.
Путин рассказал, что помогло "не пропустить удары" коронавируса в регионахПрезидент напомнил, что Россия — самая большая по территории страна, поэтому у экономики очень разные условия функционирования и структура.
Столичный мэр добавил, что предстоит пережить сложный осенне-зимний период, и уточнил, что он будет значительно проще, чем прошлая весна, однако исключать сложностей не стоит.
— Определённые сложности обязательно будут, надо быть к этому готовым. Главное, чтобы город продолжал нормально функционировать и работать, — сказал мэр.
Ранее Собянин высказался о сообщениях про вторую волну коронавируса и напомнил, что ситуация отличается от региона к региону.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.