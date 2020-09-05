Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

— Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию , — сказал Шойгу в эфире телеканала " Россия-1 ".

Он добавил, что рекомендует всем пройти вакцинацию от коронавируса. Сам же он пошёл на это, чтобы в том числе "развеять последние сомнения" и на личном примере показать, что "это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь".