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Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

По мнению министра, вакцинация очень упрощает жизнь.

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Фото © Ерешко Алексей / ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", заявил о хорошем самочувствии.

Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию, — сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что рекомендует всем пройти вакцинацию от коронавируса. Сам же он пошёл на это, чтобы в том числе "развеять последние сомнения" и на личном примере показать, что "это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь".

Собянин рассказал Путину, что сделал прививку от коронавируса

Градоначальник признался, что иначе ему было бы сложно агитировать за вакцинацию.

Ранее Лайф рассказывал, что российской вакциной заинтересовалось уже несколько десятков стран.

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