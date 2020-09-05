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Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолёт над Баренцевым морем

Это был базовый патрульный самолёт ВВС европейской страны.

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Фото © Сорокин Донат / ТАСС

Российский истребитель МиГ-31 Северного флота осуществил перехват норвежского самолёта над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Там отметили, что цель идентифицирована как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. После его разворота от границы России МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Отмечается, что безопасности главы государства ничего не угрожало.

Как добавили в центре, полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Ранее восемь российских истребителей Су-27 и Су-30 из состава Южного военного округа в пятницу осуществили перехват трёх американских стратегических бомбардировщиков B-52H.

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