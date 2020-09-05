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Стало известно, когда план по достижению наццелей представят премьеру и президенту

Проект ещё находится на достаточно раннем этапе.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Единый план по достижению национальных целей развития РФ будет разработан и представлен президенту РФ Владимиру Путину до 30 октября. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

У нас срок — 30 октября, мы должны представить его президенту. Естественно, сейчас ещё большая работа будет идти. Во вторник мы будем показывать его Михаилу Владимировичу [Мишустину], обсуждать будем дальше, — рассказал он ТАСС.

По словам вице-премьера, предстоит очень большая работа, которая сейчас находится на достаточно раннем этапе.

Мишустин предложил до 2030 года продлить сроки достижения национальных целей

Премьер заявил, что нацпроекты к осени должны быть скорректированы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал приоритеты развития страны и общенациональные задачи на ближайшее десятилетие — до 2030 года.

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