Стало известно, когда план по достижению наццелей представят премьеру и президенту

Единый план по достижению национальных целей развития РФ будет разработан и представлен президенту РФ Владимиру Путину до 30 октября. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

— У нас срок — 30 октября, мы должны представить его президенту. Естественно, сейчас ещё большая работа будет идти. Во вторник мы будем показывать его Михаилу Владимировичу [Мишустину], обсуждать будем дальше, — рассказал он ТАСС.

По словам вице-премьера, предстоит очень большая работа, которая сейчас находится на достаточно раннем этапе.