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Стивен Сигал прилетел в Крым

О причинах визита звезды на полуостров не сообщается.

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Стивен Сигал и Сергей Аксёнов. Фото © Facebook / Сергей Аксёнов

Известный американский актёр Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксёновым. О визите звезды сообщил руководитель региона.

Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актёра, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала, — написал Аксёнов в "Фейсбуке".

Стивен Сигал захотел вести бизнес в Бурятии, обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал

Артист поделился, что посоветует друзьям посетить республику.

Напомним, для Стивена Сигала это не первый визит на российский полуостров. Актёр совершал поездки в Крым в 2014 и 2015 годах. В ноябре 2016 года получил российский паспорт. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд на Украину на пять лет, а "Миротворец" внёс его в свою базу.

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