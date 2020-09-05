Стивен Сигал прилетел в Крым

Известный американский актёр Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксёновым. О визите звезды сообщил руководитель региона.
— Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актёра, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала, — написал Аксёнов в "Фейсбуке".
Стивен Сигал захотел вести бизнес в Бурятии, обучать детей боевым искусствам и защищать БайкалАртист поделился, что посоветует друзьям посетить республику.
Напомним, для Стивена Сигала это не первый визит на российский полуостров. Актёр совершал поездки в Крым в 2014 и 2015 годах. В ноябре 2016 года получил российский паспорт. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд на Украину на пять лет, а "Миротворец" внёс его в свою базу.