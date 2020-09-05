Стивен Сигал прилетел в Крым

Напомним, для Стивена Сигала это не первый визит на российский полуостров. Актёр совершал поездки в Крым в 2014 и 2015 годах. В ноябре 2016 года получил российский паспорт. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд на Украину на пять лет, а "Миротворец" внёс его в свою базу.