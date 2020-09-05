Учёные составили оптимальный режим дня для борьбы с осенней хандрой

Специалисты из разных областей — от докторов до биохакеров — смогли составить идеальный режим дня для тех, кто хочет побороть осеннюю хандру. Об этом пишет Daily Mirror.

Эксперты рекомендуют просыпаться в одно и то же время, например в семь утра, и уже через полчаса идти на прогулку. Завтракать рекомендуется в восемь утра. Причём не сладкими булочками, а тостами, советует биохакер Тим Грей.

В девять утра начинается утренний пик для организма. Специалисты говорят, что его лучше использовать для освоения новых знаний. Делать это можно с чашечкой кофе. Но увлекаться этим напитком весь день не стоит. Если это будет продолжаться после полудня, может ухудшиться сон.

Пообедать лучше сытно, но сбалансированно. При этом доктор Джо Уэббер рекомендует в два часа дня вздремнуть от 10 до 30 минут — это снижает кровяное давление. Самый пик для организма приходится на шесть вечера, что идеально для занятий спортом. За час до сна эксперты рекомендуют выключить свет, чтобы легче уснуть. А спать советуют от семи до девяти часов.