Американские исследователи вычислили самый несчастливый возраст

Специалисты Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований США пришли к выводу, что труднее всего человеку приходится в возрасте 47–48 лет. Причём субъективно переживаемое несчастье практически не зависит от пола, образования, семейного положения и социального статуса, а также страны проживания.
Жители развитых государств впадают в глубокое уныние в 47 лет, развивающихся — в 48 лет и два месяца. На общем фоне несколько выделяются Россия, Мексика и КНР, где кризис у населения наступает чуть раньше, в 43 года. Свои выводы учёные сделали, проанализировав данные из 132 стран мира, отмечает РИА "Новости". Они основаны на результатах измеряющих уровень счастья опросов.
Хотят "вселить надежду". Власти США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием в обществеБольшую часть суммы планируют использовать до конца года.
Судя по всему, максимально счастливыми люди чувствуют себя в 18–20-летнем возрасте и в возрасте 70 лет. При этом в возрасте 47–48 лет происходит резкое снижение показателей удовлетворённостью жизнью, а подъём начинается лишь после 60 лет.
Ранее "возраст страданий" человека назвал британский экономист Дэвид Бланчфлауэр.