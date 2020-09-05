СМИ сообщили о решении Ангелы Меркель сохранить проект "Северный поток — 2"

Вероятность того, что правящий блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии выступят за отказ от реализации проекта газопровода "Северный поток – 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным, крайне мала. Об этом со ссылкой сразу на несколько собственных источников в бундестаге сообщает американское издание Bloomberg.



Журналисты объяснили такую позицию немецких политиков, и самой Ангелы Меркель в частности, целым рядом причин. Первая — сопротивление со стороны немецкой промышленности, которая нуждается в российском газе. Тем более те виды производств, что напрямую задействованы в строительстве газопровода.

Также в статье призывают не забывать о глубоких связях Германии с Россией, в частности в партии социал-демократов. Например, Восточный комитет немецкой экономики предостерёг Меркель от отказа от строительства газопровода.

Сразу два источника издания заявили, что открытая и враждебная позиция США по газопроводу также является причиной, по которой Меркель не может отменить реализацию проекта. Берлин намерен довести его до конца, сказали собеседники журналистов.

И, наконец, в случае отказа Берлин должен бы был выплатить участникам строительства газопровода, прежде всего в самой Германии, крупные компенсации и неустойки. На что немецкие власти также не готовы идти.

Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.