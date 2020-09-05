Умерла тележурналистка Александра Ливанская

Тележурналистка Александра Ливанская умерла в возрасте 64 лет после тяжёлой болезни. Об этом в посте в соцсети "Фейсбук" сообщил её сын Артемий Симонян.

Последние две недели были особенно сложными для его мамы, которая боролась с онкологией. Симонян отметил, что в случае с ней "уход значит избавление от страданий".

— Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли. <...> Спи спокойно, мамочка. Ты всегда в моём сердце, — написал он.

Отпевание и похороны журналистки пройдут 9 сентября. Место и время прощания станут известны позднее.

Александра Ливанская известна как корреспондент и комментатор программы "Время", автор и ведущая программ "В городе N…", "Репортаж ни о чём", "Здравствуй, мама!", "Портрет Незнакомки".