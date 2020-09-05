На Украине учительница среди ночи расстреляла мужа и дочь-подростка

Учительница из украинского города Ровно по неизвестной причине устроила кровавую бойню у себя дома в ночь на 5 сентября. Как сообщила Нацполиция, женщина расстреляла мужа и дочь-подростка.

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— От полученных травм 45-летний мужчина погиб, а 13-летнюю девочку с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали. Причастной к совершённым преступлениям оказалась их жена и мать, сама она попыталась покончить жизнь самоубийством, – рассказали в ведомстве.

Перед смертью мужчина успел позвонить отцу, который и вызвал полицию. Что побудило учительницу к кровавой расправе, правоохранители пытаются установить. Виновница трагедии находится в больнице под охраной — она доставлена с пулевым и ножевыми ранениями. За жизнь девочки борются врачи.

На месте расстрела полицейские изъяли травматическое оружие и револьвер.