Российские врачи предложили коллегам из Германии вместе оценить причины состояния Навального

Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате ФРГ с предложением о создании совместной экспертной группы для оценки причин состояния Алексея Навального. Об этом сообщил доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

По словам известного врача, существование такой группы поможет специалистам-токсикологам из РФ обсудить с коллегами из Германии, имеются ли у блогера признаки отравления, на которые ранее указал немецкий кабмин. Рошаль подчеркнул, что "судьба Навального волнует многих".

— Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело, — пояснил медик.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".