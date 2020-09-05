Российские врачи предложили коллегам из Германии вместе оценить причины состояния Навального

Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате ФРГ с предложением о создании совместной экспертной группы для оценки причин состояния Алексея Навального. Об этом сообщил доктор медицинских наук Леонид Рошаль.
По словам известного врача, существование такой группы поможет специалистам-токсикологам из РФ обсудить с коллегами из Германии, имеются ли у блогера признаки отравления, на которые ранее указал немецкий кабмин. Рошаль подчеркнул, что "судьба Навального волнует многих".
— Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело, — пояснил медик.
МИД России напомнил о многолетней работе Запада над веществами группы "Новичок"В Штатах разработчикам технологий их боевого применения выдано свыше полутора сотен патентов.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".
Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления НавальногоАмериканский лидер добавил, что Вашингтон будет внимательно изучать ситуацию вокруг этого инцидента.
При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом, и объяснили, почему не доверяют заявлениям Берлина.