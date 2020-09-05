В Самаре рухнула стена жилого дома. Лайф публикует видео с места ЧП

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В четырёхэтажном жилом доме на Галактионовской улице в Самаре произошло обрушение одной из стен. Кирпичная кладка осыпалась, обнажив комнаты нескольких квартир. К счастью, в момент происшествия хозяев дома не оказалось. Не было людей и рядом с рухнувшей стеной, что позволило избежать жертв.

— По прибытии установлено, что произошло обрушение несущей стены над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для жильцов дома организован пункт временного размещения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Фото © LIFE / Сергей Андреев

По факту инцидента сотрудники Следственного комитета начали проверку. Дом является памятником архитектуры регионального значения, он был построен в начале прошлого века. Несмотря на свой статус, строение уже давно числилось как аварийное. Постоянные прорывы канализации привели к тому, что у дома просел фундамент, на стенах появились трещины. Тем не менее в нём продолжало жить около 50 человек.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном управлении СКР по региону.