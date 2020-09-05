"Был на эмоциях". Лайф узнал, как Широков объяснил в протоколе избиение арбитра

Бывший игрок сборной России и футбольного клуба "Зенит" Роман Широков, избивший судившего матч любительских команд арбитра Никиту Данченкова, объяснил полицейским, что напал на рефери из-за "сильных неприязненных чувств", вызванных якобы необъективностью и непрофессионализмом в работе судьи. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
В объяснительной Широков пояснил, что в момент конфликта "был на эмоциях". По словам собеседника Лайфа, спортсмен якобы неоднократно пытался связаться с Данченковым, чтобы лично принести извинения, однако сделать это ему не удалось. Теперь же арбитр хочет, чтобы футболиста привлекли к ответственности, в том числе и уголовной.
Избитый Широковым судья потребовал привлечь футболиста по статье о покушении на убийствоАрбитр также хочет, чтобы экс-игрока сборной России наказали по статьям о мелком хулиганстве и оскорблении.
Напомним, в августе Роман Широков во время любительского матча избил арбитра Никиту Данченкова. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу не его команды, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью. Бывший игрок "Зенита" позднее извинился за случившееся, назвав свой поступок неподобающим. После инцидента Широкова отстранили от эфиров на "Матч ТВ", а коллеги судьи сообщили о готовности Данченкова подать заявление на спортсмена в полицию. Арбитр потребовал привлечь обидчика к уголовной ответственности.