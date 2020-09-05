"Был на эмоциях". Лайф узнал, как Широков объяснил в протоколе избиение арбитра

Бывший игрок сборной России и футбольного клуба "Зенит" Роман Широков, избивший судившего матч любительских команд арбитра Никиту Данченкова, объяснил полицейским, что напал на рефери из-за "сильных неприязненных чувств", вызванных якобы необъективностью и непрофессионализмом в работе судьи. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

В объяснительной Широков пояснил, что в момент конфликта "был на эмоциях". По словам собеседника Лайфа, спортсмен якобы неоднократно пытался связаться с Данченковым, чтобы лично принести извинения, однако сделать это ему не удалось. Теперь же арбитр хочет, чтобы футболиста привлекли к ответственности, в том числе и уголовной.