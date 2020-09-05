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"Он специально, что ли?" Под Тюменью попало на видео жуткое лобовое столкновение легковушки с фурой

Водитель "пежо" вёл машину странно, будто решив протаранить грузовик.

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Лобовое столкновение автомобиля Peugeot и КамАЗа произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень рядом с Тугулымом.

Судя по видео, которое очевидцы опубликовали в соцсетях, 37-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, начал обгонять одну машину за другой и буквально протаранил грузовик, даже не пытаясь уклониться от лобового столкновения.

Слушай, он специально, что ли? — говорят очевидцы на видео.

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Инцидент произошёл 1 июля недалеко от съезда на Дмитровское шоссе.

Погиб водитель легковушки и был травмирован водитель грузовика. Движение на трассе временно ограничили.

Ранее в результате ДТП с автомобилем "Тойота" и КамАЗом в Приморском крае погибло три человека, ещё два пострадали. Трагедия произошла на трассе Хабаровск — Владивосток в районе 592-го километра.

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