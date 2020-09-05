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"Знак качества". Порошенко обрадовался российским санкциям против него

Меры предусматривают блокировку безналичных счетов и имущества олигарха на территории РФ.

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Фото © Facebook / Петро Порошенко

Депутат Верховной рады, экс-президент Украины Пётр Порошенко счёл введённые Россией против него санкции государственной наградой.

Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Мне кажется, это как государственная награда. Это как знак качества, — написал Порошенко в "Фейсбуке".

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Впрочем, подобная ситуация происходила годом ранее.

Напомним, в ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трёхсот физических и 60 юридических лиц Украины в ответ на недружественные шаги Киева. Санкции предусматривали блокировку безналичных счетов и имущества на территории России и запрет на вывод капитала из страны. Накануне в список был включён и Пётр Порошенко.

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