"Знак качества". Порошенко обрадовался российским санкциям против него

Депутат Верховной рады, экс-президент Украины Пётр Порошенко счёл введённые Россией против него санкции государственной наградой.
— Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Мне кажется, это как государственная награда. Это как знак качества, — написал Порошенко в "Фейсбуке".
Суд арестовал имущество и недвижимость судостроительного завода, принадлежавшего ПорошенкоВпрочем, подобная ситуация происходила годом ранее.
Напомним, в ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трёхсот физических и 60 юридических лиц Украины в ответ на недружественные шаги Киева. Санкции предусматривали блокировку безналичных счетов и имущества на территории России и запрет на вывод капитала из страны. Накануне в список был включён и Пётр Порошенко.