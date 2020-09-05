"Знак качества". Порошенко обрадовался российским санкциям против него

— Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Мне кажется, это как государственная награда. Это как знак качества , — написал Порошенко в "Фейсбуке".

Напомним, в ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более трёхсот физических и 60 юридических лиц Украины в ответ на недружественные шаги Киева. Санкции предусматривали блокировку безналичных счетов и имущества на территории России и запрет на вывод капитала из страны. Накануне в список был включён и Пётр Порошенко.