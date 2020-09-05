В Крыму наградили победителей грантового конкурса фестиваля "Таврида-Арт"

На фестивале "Таврида-Арт" в Крыму подвели итоги грантового конкурса молодёжных инициатив. В конкурсе участвовало более 150 проектов. Но лишь 30 участников из 19 регионов России смогли получить финансирование на их реализацию. Самыми результативными в этом году оказались представители Татарстана, Кабардино-Балкарии и Москвы. С победой участников конкурса поздравил лично первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— В 2020 году мы внесли изменения в конкурс: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге у нас прошла одна большая церемония награждения для всех участников арт-кластера. Мы видим, как ребята воплощают свои идеи в жизнь и с каждым годом конкурс набирает всё большие масштабы. Желаю всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов, — заявил Кириенко.

Отметим, в этом году грантовый конкурс проходил по девяти номинациям: добровольчество, инициативы творческой молодёжи, молодёжные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укрепление семейных ценностей.

Фото © tavrida.art

Среди представленных проектов: туристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепции архитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движения КВН. Но самый крупный грант жюри решило выдать Татьяне Черных из Бурятии за её проект "Отправная точка". Девушка получила финансовую поддержку в размере 1 миллиона 160 тысяч рублей.

— Наш проект — это своего рода точка старта для молодёжи из отдалённых сёл Бурятии. Сейчас у молодых людей нашего региона не так много возможностей для полной реализации своего потенциала. Ребята после школы сразу идут работать, пропуская обучение в вузах, поэтому они не могут получить ту социализацию, которая есть у студентов во время учёбы в коллективе и на мероприятиях. В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомить ребят с различными возможностями для молодёжи, в том числе и с социальным проектированием, — рассказала победительница конкурса проектов.