В Мурманске автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе

Две девочки-подростка попали под колёса рейсового автобуса на перекрёстке улиц Папанина и Челюскинцев в Мурманске. Подробности ДТП сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Водитель автобуса (маршрута 107) допустил наезд на двух девочек, 2004 и 2005 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеходы получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение города Мурманска, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и оценивают соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.