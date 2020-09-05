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В Мурманске автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

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Фото © VK / Мурманск ДТП ЧП

Две девочки-подростка попали под колёса рейсового автобуса на перекрёстке улиц Папанина и Челюскинцев в Мурманске. Подробности ДТП сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Водитель автобуса (маршрута 107) допустил наезд на двух девочек, 2004 и 2005 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеходы получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение города Мурманска, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и оценивают соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

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