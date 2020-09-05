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Историк нашёл следы Янтарной комнаты под бункером в Калининграде

В затопленных помещениях находятся ящики, в которых могут храниться сокровища.

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Историк Сергей Трифонов считает, что нашёл следы Янтарной комнаты под бункером-блиндажом последнего коменданта Кёнигсберга Отто Ляша. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Звезда", передаёт FlashNord.

Как полагает Сергей Трифонов, бункер был связан подземными ходами с Королевским замком, из которого могли вынести часть драгоценностей. Историки обнаружили ворота с изображением рун. Их значение установили эксперты из Бельгии — оказалось, что они сообщают о сокровищнице.

Фрагменты Янтарной комнаты нашли в Калининграде

В руинах форта среди мусора обнаружен эксклюзивный янтарный предмет. Археологи полагают, что находка указывает на местонахождение Янтарной комнаты.

Под бункером, по словам Трифонова, находятся затопленные комнаты. С помощью зонда в них были найдены ящики, содержимое которых пока не установлено. Стены сооружения могут обрушиться в любой момент, тайна Янтарной комнаты пока остаётся неразгаданной.

Размеры достаточно внушительные, два метра на метр. Четыре штуки мы точно сфотографировали, — уточнил историк, говоря о ящиках.

Ранее Лайф рассказывал историю похищения "восьмого чуда света".

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