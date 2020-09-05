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"Больше не выйду без перцовки". Марьяна Ро рассказала о нападении на неё

По словам блогерши, она ехала на самокате на парковку, когда к ней подошёл неизвестный.

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Фото © VK / Марьяна Рожкова

Популярная блогерша Марьяна Ро (Рожкова) подверглась нападению во время прогулки в Москве. Девушка заявила подписчикам в "Инстаграме", что теперь боится выходить на улицу без перцового баллончика.

Вчера меня побил обдолбанный мужик на улице. Я ехала на самокате на парковку. Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня. Больше никогда не выйду без перцовки, — написала Ро.

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