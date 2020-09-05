Убийство, психушка, побег. Лайф узнал, после чего житель Самары жестоко расправился с родителями

Задержанного по обвинению в жестоком убийстве родителей 40-летнего самарца Давида К. хорошо знали соседи. В школе и институте он учился хорошо, но затем, как говорят, оступился. Единственный сын в семье пристрастился к наркотикам, а на жизнь стал "зарабатывать" грабежами. Тогда же он впервые убил человека — соседа с первого этажа своего дома, рассказал Лайфу источник, близко знакомый с убитой семьёй обвиняемого.

По предварительным данным, своей первой жертве он также отрезал голову. Но от уголовного преследования ему удалось уйти, его признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую клинику. Спустя какое-то время его оттуда выпустили. А в 2019 году Давид улетел в Турцию на отдых и пробыл там несколько месяцев. Деньги на поездку он забрал у пожилой матери, которая откладывала средства, чтобы оставить ему их в качестве наследства.

Обвиняемый Давид К. Фото © Соцсети

После Турции Давид домой решил не возвращаться, а потому в качестве нового места жительства выбрал Санкт-Петербург. Родители не знали, что с их единственным сыном и где он, а потому объявили в розыск. Мужчину быстро нашли и отправили домой, что вызвало у него гнев. Матери пришлось направить буйного сына снова в психиатрическую клинику. Однако, как только у пенсионеров закончились средства на содержание мужчины в клинике, он вернулся домой. После чего и совершил жуткое убийство родителей с расчленением.