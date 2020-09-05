Убийство, психушка, побег. Лайф узнал, после чего житель Самары жестоко расправился с родителями

Задержанного по обвинению в жестоком убийстве родителей 40-летнего самарца Давида К. хорошо знали соседи. В школе и институте он учился хорошо, но затем, как говорят, оступился. Единственный сын в семье пристрастился к наркотикам, а на жизнь стал "зарабатывать" грабежами. Тогда же он впервые убил человека — соседа с первого этажа своего дома, рассказал Лайфу источник, близко знакомый с убитой семьёй обвиняемого.
По предварительным данным, своей первой жертве он также отрезал голову. Но от уголовного преследования ему удалось уйти, его признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую клинику. Спустя какое-то время его оттуда выпустили. А в 2019 году Давид улетел в Турцию на отдых и пробыл там несколько месяцев. Деньги на поездку он забрал у пожилой матери, которая откладывала средства, чтобы оставить ему их в качестве наследства.
Обвиняемый Давид К. Фото © Соцсети
После Турции Давид домой решил не возвращаться, а потому в качестве нового места жительства выбрал Санкт-Петербург. Родители не знали, что с их единственным сыном и где он, а потому объявили в розыск. Мужчину быстро нашли и отправили домой, что вызвало у него гнев. Матери пришлось направить буйного сына снова в психиатрическую клинику. Однако, как только у пенсионеров закончились средства на содержание мужчины в клинике, он вернулся домой. После чего и совершил жуткое убийство родителей с расчленением.
Расчленил и уехал в Петербург. Самарца обвинили в жестоком убийстве пожилых родителейВ ходе допроса задержанный дал признательные показания.
Ранее Лайф сообщал о шокирующем случае в Санкт-Петербурге, где 29 июля было обнаружено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. На допросе его супруга Марина Кохал заявила, что пилила труп мужа четыре дня. По её версии, музыкант умер от передозировки наркотиков, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела, распилив его и сбросив в болото. Этому противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице, что могло послужить мотивом для убийства.