Банковский счёт Елены Летучей арестовали за долги по кредиту

Телеведущая Елена Летучая лишилась почти 400 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали счёт звезды в одном из банков Ярославля для погашения долгов по кредиту и начисленных пени, передаёт 76.ru.

Приставы выяснили, что Летучая редко появляется по месту регистрации, так как давно не живёт в родном городе.

— Деньги на одном из счетов были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения, — уточнили они.

После погашения задолженности запись о Летучей пропала из базы данных исполнительных производств приставов.