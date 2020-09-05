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Банковский счёт Елены Летучей арестовали за долги по кредиту

Журналистка давно не живёт в родном городе и редко появляется по адресу регистрации.

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Фото © Ведомости / ТАСС

Телеведущая Елена Летучая лишилась почти 400 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали счёт звезды в одном из банков Ярославля для погашения долгов по кредиту и начисленных пени, передаёт 76.ru.

Приставы выяснили, что Летучая редко появляется по месту регистрации, так как давно не живёт в родном городе.

Деньги на одном из счетов были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения, — уточнили они.

Бывшая ведущая "Ревизорро" заявила о наличии компромата на Елену Летучую

Ольга Романовская отметила, что её работа превратилась в ад и шоу она покинула из-за Летучей.

После погашения задолженности запись о Летучей пропала из базы данных исполнительных производств приставов.

Ранее Летучая раскрыла способы обмана со стороны производителей с помощью ГОСТа.

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